Desde las primeras horas de este 1 de mayo, cientos de personas acudieron a la cuadra 6 de la avenida Parinacochas, en el distrito de La Victoria. Como es costumbre, durante el día del trabajador se celebra una nueva edición del Mundialito de El Porvenir, un campeonato que cada año convoca a equipos de distintos barrios locales.

El primer encuentro se disputó a las 7.00 a. m., marcando el inicio de la jornada deportiva. En este primer turno le corresponde a los equipos La Pólvora Tokyo y Purito Cóndor, abrir la competencia.

Programación de hoy

El torneo reúne a 16 equipos que compiten bajo un sistema de eliminación directa desde los octavos de final. Entre los clubes inscritos figuran Cevichería Mi Barrunto, El Cartel del Rímac, Collaval - Jhamers, Los Rodríguez de Nocheto y Liverpool Andalucía.

También participan Tévez y sus Bandidos, Purito Cóndor, San Juan de Lurigancho, Los Malditos de Pamplona y Barrios Altos Unidos de Matatan. Completan la lista La Pólvora, La Pólvora Tokyo, Corporación Cabañas, Amistad Los Olivos, Petrolemp y Santo Domingo La Pólvora.

Hora Partido 7:00 a. m. La Pólvora Tokyo vs. Purito Cóndor 7:30 a. m. Cevichería Mi Barrunto vs. Los Rodríguez de Nocheto 8:00 a. m. Liverpool Andalucía vs. La Pólvora 8:30 a. m. El Cartel del Rímac vs. Tévez y sus Bandidos 9:00 a. m. Corporación Cabañas vs. Petrolemp Chorrillos 9:30 a. m. Collaval - Jhamers vs. Los Malditos de Pamplona 10:00 a. m. Santo Domingo La Pólvora vs. Amistad Los Olivos 10:30 a. m. Barrios Altos Unidos de Matatan vs. San Juan de Lurigancho

Los partidos se juegan en la vía pública, donde los equipos disputan cada balón con intensidad. La competencia se caracteriza por la participación de jugadores que representan a sus barrios y buscan avanzar en cada ronda.

El formato establece que el equipo que pierde queda fuera del torneo de manera inmediata. Los ganadores avanzan progresivamente hacia cuartos de final, semifinales y la instancia final.

Evento es una oportunidad para vendedores ambulantes

La actividad no solo convoca a aficionados al fútbol, sino también a comerciantes que se instalan en los alrededores. En la zona se ofrecen diversos platos representativos de distintas regiones del país.

A lo largo del día se registra la llegada de personas provenientes de varios distritos de la capital. La presencia de público y vendedores convierte el evento en un punto de encuentro que combina deporte y actividad comercial.

El Mundialito de El Porvenir se realiza cada 1 de mayo desde mediados del siglo XX. La primera edición se llevó a cabo en 1950 con la participación de doce equipos conformados por vecinos, amigos y exalumnos de instituciones cercanas.

Con el paso de los años, el campeonato se ha mantenido como una tradición en el distrito de La Victoria. La continuidad del evento lo posiciona como una de las actividades deportivas más representativas de la fecha. Este tradicional evento también puede ser distrutado en vivo a través de las cuentas oficiales del torno.

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