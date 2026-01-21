La ola de violencia en la capital no cesa. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos frente a un grifo ubicado en la cuadra 2 de la avenida México, en el distrito limeño de La Victoria.

El hecho de violencia se da en pleno estado de emergencia en Lima y Callao.

De acuerdo a América Noticias, el crimen ocurrió cerca de las 5:00 a.m. de este miércoles 21 de enero. Según testigos el ataque ocurrió cuando la víctima estaba tomando desayuno cerca del cruce con la avenida Manco Cápac.

El hombre de aproximadamente 30 años fue interceptado por dos sujetos armados que dispararon varias veces. Tras ello, los presuntos sicarios escaparon a bordo de una motocicleta con dirección a la avenida Aviación.

La Policía Nacional se constituyó al lugar donde se hallaron ocho casquillos de bala. Según testigos, la víctima habría sido un jalador de pasajeros para colectivos.

En los últimos meses, la avenida México ha sido blanco de hechos de violencia. Los vecinos exigen a las autoridades mayo presencia policial en el lugar.