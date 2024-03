La noticia, al principio, fue tomada como una broma. No obstante, ayer se oficializó. Y es que Uber anunció que en las próximas semanas pondrá al servicio en algunos distritos de Lima una nueva modalidad de traslado en mototaxi, llamada UberTuk.

Con ello se espera acabar con la informalidad en este servicio y empadronar a choferes confiables en busca de reducir la alta taza de delincuencia que rodea a los mototaxis.

El gerente de Comunicaciones de Uber, Camilo Segura, explicó que se está “invitando a los conductores que se inscriban en la aplicación, al hacerlo deben pasar unos filtros de seguridad, licencia de conducir, Soat que ya tienen para la operación de vehículos, certificado de antecedentes penales y con permisos de cada uno de los distritos donde están operando”.

Ante la posibilidad que haya un incremento de unidades tipo mototaxi con este servicio, el gerente dijo que se basan en los certificados que brindan los municipios, con lo que se garantiza que tenga un tramo y no salga a distritos no autorizados. A ello se suma, que los mismos no tengan un trayecto largo que amerite invadir otro sector.

DISTRITOS

UberTuk estará presente en todos aquellos distritos de la periferia de Lima en los cuales el uso de vehículos de tres ruedas sea masivo, es decir, de uso prioritario para una buena cantidad de personas. Por ejemplo: Ventanilla, Comas, San Juan de Lurigancho, entre otras jurisdicciones alejadas del centro de la ciudad.

Mientras que en los distritos más céntricos donde también existe el servicio de mototaxi, como Magdalena, Surco, Breña, entre otros, no está contemplado que opere el nuevo servicio de Uber, ya que en estas zonas sí existe una oferta más variada y masiva de transporte público.

