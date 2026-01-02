Carlos Miguel, vocalista de la popular agrupación de cumbia que sufrió un violento ataque armado la noche del 1 de enero en Carabayllo, confirmó que venía recibiendo amenazas previas al atentado. El cantante admitió públicamente que ha sido víctima de extorsiones durante tres años, aunque nunca formalizó denuncia alguna ante la Policía Nacional del Perú. Asimismo, afirmó haber participado en marchas junto a otros artistas afectados por la criminalidad y concedido entrevistas al respecto.​

“Trato de no hablar de eso, porque es un asunto bien delicado y me da miedo, tanto por mí, mi familia y compañeros de trabajo. Pasan por mi cabeza muchas cosas (...) No hay otra (extorsiones) yo trabajo limpiamente y no me meto con nadie”, declaró a la prensa​

El músico explicó que mantiene medidas de seguridad personal pero nunca imaginó que las amenazas escalarían a un atentado directo contra su agrupación.​

Teme por la vida de sus compañeros

El líder de la orquesta confesó atravesar momentos de gran angustia tras el violento incidente que ha marcado el inicio del año. Expresó profunda preocupación por el estado de salud de sus compañeros y su impacto emocional.​

“Yo tengo mi seguridad, pero no pensé que pasarían estas cosas. Para mí es una pesadilla y solo espero que dos de mis chicos estén bien. No he dormido pensando en todos los detalles, uno ya está mejor, pero el otro está con pronóstico reservado”, sostuvo.​

Ante consultas sobre posibles irregularidades con permisos de presentación, el artista fue categórico al negar cualquier problema administrativo.​

“Solamente fui a cumplir su show y a cantar”, recalcó.​

Anuncia suspensión de presentaciones

Ante el violento hecho, Carlos Miguel anunció la suspensión de todas las presentaciones de la agrupación hasta nuevo aviso. Además aseguró que por el mo momento priorizará la recuperación física y emocional de los músicos afectados por el atentado.​

“Voy a suspender los shows, porque lo primordial es que mis chicos estén bien. Estoy preocupado y asustado”, señaló.​

El caso se suma a la creciente ola de violencia contra artistas que denuncian cobros de cupo y extorsiones en Lima Norte. La Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar a los responsables del ataque perpetrado en la avenida Túpac Amaru