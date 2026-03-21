Lima Metropolitana registrará un otoño 2026 con temperaturas ligeramente superiores a lo habitual, que podrían alcanzar picos de hasta 29 °C durante las primeras semanas, informó el Senamhi.

En los distritos cercanos al litoral, los valores oscilarán entre 17 °C y 25 °C, mientras que en zonas más alejadas del mar, como La Molina o Carabayllo, se ubicarán entre 16 °C y 27 °C.

Especialistas no descartan días y noches cálidos al inicio de la estación, así como la ocurrencia de lluvias ligeras y dispersas, principalmente hacia finales de marzo. Además, se prevé la presencia de neblina y cielo nublado en las madrugadas y primeras horas del día, con tendencia a cielos parcialmente despejados al mediodía y retorno de la nubosidad por las tardes y noches, condiciones que podrían extenderse hasta inicios de abril.

El Senamhi señaló que este comportamiento climático se da en un contexto de desarrollo del fenómeno de El Niño Costero, el cual influirá en las condiciones atmosféricas durante la estación.

En la costa norte se esperan temperaturas por encima de lo normal, mientras que en la costa centro y sur los valores oscilarán entre normales y superiores a su rango habitual.

A nivel nacional, para el trimestre abril-junio se prevén lluvias entre normales y superiores en la costa norte, sierra norte occidental, sierra centro oriental y Amazonía central y norte. En contraste, la sierra sur occidental presentaría precipitaciones entre normales e inferiores.

Asimismo, se advierten niveles de radiación ultravioleta entre moderados y extremadamente altos en todo el país, lo que implica riesgos para la salud sin las debidas medidas de protección.