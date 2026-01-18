La ciudad de Lima celebra este domingo 18 de enero sus 491 años de fundación española con una variada programación de actividades protocolares, culturales y deportivas, en el marco del Día Central de aniversario de la capital.

Las celebraciones se desarrollan en distintos puntos del Centro Histórico de Lima, con acceso libre para el público y la participación de vecinos, deportistas y visitantes nacionales y extranjeros.

Actividades deportivas y protocolares

La jornada se inició desde tempranas horas con la carrera Lima Corre 10K, que comenzó a las 6:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua, congregando a cientos de participantes como parte de la fiesta ciudadana.

Más adelante, a las 4:00 p. m., se realizará el tradicional Clásico Ciudad de Lima, evento que reúne a destacados exponentes del deporte nacional.

Exposiciones y charlas históricas

En el ámbito cultural, el Archivo General de la Nación presenta hoy un documental especial por el aniversario de Lima, que propone un recorrido por la historia de la ciudad a través de documentos y material histórico. El ingreso es libre.

Asimismo, a las 12:00 p. m., en la Casa de la Cultura Criolla Rosa Mercedes Ayarza, se desarrollará la charla histórica “El derrumbe de las murallas virreinales de Lima”, a cargo del especialista Miguel Ángel del Castillo, quien expondrá planos y datos inéditos sobre la transformación urbana de la ciudad.

Media hora después, a las 12:30 p. m., se inaugurará la muestra documental “Huellas de Lima: un viaje documental por su aniversario”, en el Jr. Moquegua 376, en el Centro Histórico.

Pasacalle y cierre musical

Uno de los eventos más esperados es el Pasacalle de Lima, programado de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., con la participación de mil danzantes que recorrerán las principales calles del Centro Histórico. El desfile se iniciará en el Parque de la Muralla y culminará en la Plazuela Rosa Merino.

Las celebraciones culminarán a las 8:00 p. m. con el Concierto Gala de Lima, un espectáculo artístico que rendirá homenaje a la historia, identidad y diversidad cultural de la capital en el marco de sus 491 años de fundación.