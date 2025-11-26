La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Municipalidad Provincial de Oxapampa (MPO) anunciaron la realización de la Feria Cultural y Productiva Oxapampa Reserva de Biósfera 2025, un espacio que congregará a más de 80 productores reconocidos por sus prácticas sostenibles.

El evento está diseñado como una alternativa para las compras navideñas, con una oferta que incluye chocolates artesanales para taza, cervezas de tradición austroalemana, charcutería de ganadería natural, artesanías textiles y de joyería, adornos para el hogar, así como cosméticos naturales y otros productos elaborados con enfoque ecológico.

Productos con certificación BIOAY

La feria incluirá artículos con la certificación BIOAY, un sello que avala prácticas como la preservación de la biodiversidad, uso responsable de recursos naturales, agricultura ecológica y reciclaje. Esta acreditación pertenece a productores vinculados a la Reserva de Biósfera Oxapampa–Asháninka–Yánesha (BIOAY), reconocida por la UNESCO desde 2010 por su valor ambiental y cultural.

Dentro de su territorio se encuentran el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, las Reservas Comunales Yánesha y El Sira y el Bosque de Protección San Matías–San Carlos. Las condiciones geográficas de la zona favorecen la producción de cacao, café, granadilla, quito quito, además de carnes y embutidos destacados a nivel nacional e internacional.

Promoción del consumo local y sostenible

La gerente de Desarrollo Económico de la MML, Lesdi Meneses, destacó la importancia de visibilizar a los productores que trabajan bajo principios ambientales.

“Promover la participación de productores locales es fundamental, especialmente cuando su oferta respeta los ecosistemas. Invitamos al público limeño a apoyar lo natural, lo sostenible y lo que producen nuestros pueblos originarios y andinos. Son productos de calidad que no se encuentran en otros espacios”, señaló.

Fechas, actividades y horarios

La feria se realizará del 4 al 7 de diciembre en la Plaza Alameda 28 de Julio, ubicada entre el Campo de Marte y el Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima.

Los stands atenderán de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y ofrecerán:

Demostraciones culturales

Sorteos y degustaciones

Activaciones temáticas

Danzas típicas

Desfile de trajes austroalemanes y Yánesha

Datos clave