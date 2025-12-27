Un despliegue masivo de fuerzas del orden en dos distritos de Lima Norte concluyó con la captura de siete personas, entre requisitoriados y presuntos narcotraficantes, además del decomiso de cientos de envoltorios con pasta básica de cocaína.

La operación se ejecutó en el marco de las medidas de excepción vigentes para Lima Metropolitana y el Callao. Más de un centenar de efectivos policiales, respaldados por personal de la Marina de Guerra del Perú, se desplegaron simultáneamente en Puente Piedra y Carabayllo para concretar las intervenciones.

Cuatro detenidos eran buscados por la justicia

En Puente Piedra, las autoridades lograron ubicar y arrestar a cuatro individuos que contaban con órdenes de captura pendientes. Los delitos por los que son requeridos incluyen actos contra el pudor, tocamientos indebidos, agresiones en el ámbito doméstico y faltas contra la seguridad pública. Todos fueron trasladados ante las instancias judiciales correspondientes.

El coronel PNP César Calero, quien dirige temporalmente la Región Policial de Lima, encabezó personalmente esta acción que incluyó verificaciones de identidad en la plaza de Armas del distrito y revisiones en dos establecimientos de entretenimiento nocturno.

En Carabayllo, la intervención policial se enfocó en desarticular un punto de comercialización de sustancias prohibidas. Dos varones y una mujer fueron sorprendidos en posesión de 715 envoltorios que contenían pasta básica de cocaína lista para su distribución.

El operativo contó con la participación de unidades tácticas especializadas: USE, Escuadrón de Emergencia, Halcones y SUAT, quienes coordinaron acciones para asegurar la efectividad de las capturas.

La intervención fue monitoreada directamente por Francisco Gavidia, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, quien estuvo acompañado por Benito Villanueva, secretario general del Despacho Presidencial, y Juan Flores Almestar, director de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado del Ministerio del Interior.

Tras completar las diligencias en ambos distritos, las autoridades se reunieron en la comisaría de El Progreso para analizar los resultados obtenidos y definir los próximos pasos en la estrategia de seguridad para la zona.