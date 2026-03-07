Lima Metropolitana atraviesa una nueva ola de calor con temperaturas diurnas elevadas en distintos distritos de la capital, informó el especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Erick Rojas.

El fenómeno ya se registra durante varios días consecutivos en algunas estaciones meteorológicas.

Según datos del Senamhi, el distrito de Jesús María acumuló cinco días consecutivos de ola de calor con una temperatura de 29.9 °C, mientras que La Molina alcanzó su cuarto día con 31.8 °C.

En las últimas horas también se reportaron altas temperaturas en Carabayllo (31 °C), La Molina (30 °C) y San Borja, donde se registró el valor más alto con 33 °C.

El especialista explicó a la agencia Andina que, aunque zonas como Carabayllo o Chosica suelen ser más cálidas por su ubicación, algunos distritos céntricos pueden superar esas temperaturas debido a que se despejan más rápido y reciben mayor radiación solar. Además, factores como la menor circulación de vientos y la concentración de edificaciones contribuyen a retener el calor en áreas urbanas.

Rojas indicó que esta ola de calor podría extenderse hasta el 12 de marzo, tras lo cual el ingreso de vientos del sur generaría un ligero descenso de la temperatura. El Senamhi recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 10 a. m. y 4 p. m., usar protector solar, vestir ropa ligera e hidratarse para prevenir golpes de calor.