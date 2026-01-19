El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre el lunes 19 y el domingo 25 de enero Lima Metropolitana registrará un incremento de las temperaturas diurnas, acompañado de una mayor sensación de calor durante las noches.

Este escenario responde a cambios en las condiciones atmosféricas de la costa, que favorecerán cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, especialmente en zonas alejadas del litoral.

Según el organismo, la disminución de los vientos del sur y el ingreso de vientos del norte permitirán una mayor disipación de la nubosidad y un ambiente más cálido.

En ese contexto, l as temperaturas máximas en Lima oeste y Lima centro oscilarán entre los 27 °C y 30 °C, mientras que en Lima este y Lima norte podrían alcanzar hasta los 32 °C.

No obstante, el Senamhi advirtió que durante la tarde, la noche y la madrugada se prevé un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias dispersas e intermitentes en distritos alejados del mar, así como ráfagas de viento al atardecer.

La entidad reiteró que mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y recomendó a la población informarse a través de sus canales oficiales.