La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) rinde hoy un homenaje a la Virgen de la Candelaria, santa patrona de Puno, con un gran pasacalle y concurso de danzas autóctonas y trajes de luces que llenan de música, color y tradición el Centro Histórico de Lima.

La actividad, organizada por la Gerencia de Cultura de la comuna limeña, se desarrolla desde las 11 a. m. y convoca a más de 8.000 danzantes pertenecientes a 80 agrupaciones folclóricas, que desfilan por las principales calles del centro de la ciudad.

Danzas del altiplano en el corazón de Lima

El evento cuenta con la participación de la Asociación Central Folclórica Puno, que trae a Lima una muestra representativa de las danzas autóctonas y de luces del altiplano.

El público puede disfrutar de expresiones tradicionales como Morenada, Caporales, Tinkus, Tuntuna, Sikuris de Taquile, Diablada, Llamerada, Kullawada, Tobas, Pandilla y Marinera Puneña, entre otras manifestaciones culturales.

Recorrido del pasacalle

Durante aproximadamente ocho horas, el Centro Histórico se convierte en un gran escenario cultural al aire libre. El pasacalle se inicia en la Plazuela Rosa Merino, frente al Teatro Municipal de Lima, y continúa por los jirones Ica, De la Unión y Huallaga.

El recorrido incluye el paso por la Plaza de Armas de Lima, frente al atrio de la Catedral de Lima, para luego seguir por los jirones Junín y Lampa hasta culminar en el Parque de la Muralla.

El Pasacalle de Lima

El denominado “Pasacalle de Lima” es una iniciativa institucional de la MML, oficializada mediante el Decreto de Alcaldía N.° 018, y se realiza todos los sábados y domingos.

En los últimos cuatro años de gestión municipal, esta actividad se ha consolidado como uno de los principales pilares del movimiento cultural limeño, con la participación de más de 2.000 agrupaciones artísticas y beneficiando a más de dos millones de vecinos, quienes cada fin de semana acceden de manera gratuita a estas expresiones culturales.