Lima Metropolitana afronta una nueva ola de calor que podría prolongarse hasta el 12 de marzo, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El especialista en meteorología Erick Rojas explicó a Andina, que en los últimos días se han registrado temperaturas elevadas incluso en distritos que no suelen ser los más cálidos de la capital.

Según datos de las estaciones del Senamhi, el distrito de Jesús María alcanzó su quinto día consecutivo de ola de calor con una temperatura de 29.9 °C, mientras que La Molina registró 31.8 °C en su cuarto día bajo estas condiciones. A ello se suman otros reportes recientes: Carabayllo llegó a 31 °C, La Molina a 30 °C y San Borja alcanzó los 33 °C.

El especialista señaló que, aunque zonas como Carabayllo o Chosica suelen registrar temperaturas más altas por su ubicación en Lima norte y este, algunos distritos céntricos pueden presentar valores superiores debido a que se despejan más rápido y reciben mayor exposición solar. Además, factores como la menor circulación de vientos y la alta concentración de edificaciones favorecen la acumulación de calor en estas zonas.