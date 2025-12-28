Consecuencias. Más de 60 incendios se registraron entre la tarde del 24 y la madrugada del 25 de diciembre en toda Lima, informó el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Los siniestros tuvieron lugar en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, El Agustino, Ventanilla, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo, señalaron los reportes del CGBVP.

La mayoría de los sucesos se desataron por descuidos domésticos y sobrecarga eléctrica, pero principalmente por el uso de pirotécnicos, informó Leonidas Telenta, jefe de Prensa e Imagen de la institución.

Uno de estos siniestros se desató pocos minutos después de Nochebuena, en una planta de producción en San Juan de Lurigancho. No obstante, el más grave de estos se registró en un almacén ilegal de cueros, en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el Rímac. La emergencia, catalogada como Código 4, movilizó cerca de 30 unidades bomberiles.

En la zona, se concentran negocios dedicados a la venta de insumos para la fabricación de calzado, muchos de los cuales implementaron decenas de depósitos ilegales, denunciaron los vecinos.

Situación

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que la atención de siniestros aumenta exponencialmente durante las fiestas de fin de año, principalmente por el uso de artefactos pirotécnicos y a fallas en instalaciones eléctricas.

“Entre noviembre y diciembre, se ha registrado un incremento del 15% al 20% de emergencias respecto al año pasado, lo cual resulta preocupante”, señaló Leonidas Telenta.

Las emergencias se registraron nuevamente, a pesar de las campañas de prevención que se realizan cada año, afirmó el representante de los hombres de rojo.

En este contexto, ayer, un nuevo y feroz incendio consumió una vivienda multifamiliar de dos pisos en la cuadra 13 del jirón Chota, en el Cercado de Lima. Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender el siniestro, reportado poco después de las 4:00 a.m. No se registraron heridos ni víctimas mortales durante el siniestro, pero al menos cinco familias lo perdieron todo por el fuego. Se investigan las causas del incidente.