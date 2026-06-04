El tejido, el bordado, el crochet y otras técnicas artesanales volverán a ser protagonistas con la sexta edición de Lima Teje 2026, el festival textil más grande del Perú, que se realizará el 11 y 12 de julio en el Centro de Convenciones de Lima.

La organización estima la participación de más de 5,500 asistentes durante los dos días del evento, una cifra que reafirma el crecimiento sostenido de esta comunidad creativa que ha congregado a más de 12 mil personas en sus cinco ediciones anteriores.

Un espacio para la creatividad y el emprendimiento

Lima Teje se ha consolidado como uno de los encuentros especializados más importantes de Latinoamérica en el ámbito textil. Este año contará con más de 2,500 metros cuadrados dedicados a exhibiciones, talleres y experiencias vinculadas al tejido, bordado, crochet, macramé, hilado y otras técnicas artesanales.

La edición 2026 reunirá a cerca de 120 participantes entre expositores, talleristas, marcas y auspiciadores nacionales e internacionales.

Además de promover el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, el festival se ha convertido en una vitrina comercial para cientos de emprendedores y pequeñas empresas vinculadas al sector textil y artesanal.

Más del 70% de expositores vuelve cada año

Según las organizadoras, más del 70% de los expositores regresa en cada edición, reflejando el impacto económico y el valor de la comunidad que se ha construido alrededor del evento.

Para muchas micro y pequeñas empresas, Lima Teje representa una oportunidad para presentar nuevos productos, lanzar colecciones, ampliar su red de contactos y fortalecer su posicionamiento en un mercado en constante crecimiento.

Talleres, charlas e invitadas internacionales

La programación incluirá talleres especializados, masterclasses y charlas gratuitas dirigidas tanto a principiantes como a personas con experiencia en el mundo textil.

Entre las invitadas internacionales destacan Las Tutitas, creadoras de contenido provenientes de Chile, reconocidas por su trabajo en plataformas educativas y por reunir una amplia comunidad de seguidores interesados en el tejido y las manualidades.

Las actividades abordarán técnicas tradicionales y tendencias contemporáneas, promoviendo la innovación y la experimentación dentro del universo textil.

El auge de las manualidades y la moda consciente

Las organizadoras explican que el crecimiento del interés por el tejido responde a una búsqueda de espacios de bienestar, creatividad y desconexión frente al ritmo acelerado de la vida cotidiana.

A ello se suma el auge de conceptos como la moda lenta, el consumo consciente y la revalorización de los productos elaborados a mano, tendencias que han encontrado en las redes sociales una importante plataforma de difusión.

“Lima Teje es mucho más que tejer. Es un espacio para aprender, inspirarse, conocer personas creativas y valorar todo el trabajo que existe detrás de lo hecho a mano”, señalaron desde la organización.

Las entradas ya se encuentran disponibles desde S/20 a través de Joinnus y Yape.