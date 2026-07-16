Lima y Callao atraviesan una inusual ola de calor nocturna que ya suma 70 noches consecutivas , con temperaturas de hasta cinco grados por encima de lo normal para el invierno, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La entidad atribuye este fenómeno al actual episodio de El Niño Costero, que además podría intensificarse y prolongarse hasta inicios del otoño de 2027.

La ingeniera Lourdes Menis, especialista en predicción climática del Senamhi, explicó que el episodio comenzó el 6 de mayo y afecta a toda Lima Metropolitana y el Callao.

“Todo Lima y Callao vienen registrando temperaturas nocturnas por encima de su rango normal, con anomalías de entre 5 y 6 grados, incluso con noches muy cálidas o extremadamente cálidas”, señaló.

Precisó que el Callao es la zona más afectada. La estación ubicada en el aeropuerto Jorge Chávez registra temperaturas nocturnas de entre 20 °C y 21.6 °C, cuando lo habitual en julio es de 16 °C. Desde el 28 de junio, además, solo se han registrado noches catalogadas como “extremadamente cálidas”. En Lima centro, la estación de Jesús María acumula 64 noches cálidas consecutivas , mientras que La Molina también presenta valores superiores al promedio para la temporada.

Peligro

Por su parte, la directora de Meteorología del Senamhi, Grinia Ávalos, advirtió que el actual Fenómeno El Niño presenta un comportamiento inusual por el mayor calentamiento del mar frente al litoral peruano. “Estamos en la antesala de lo que podría ser uno de los niños más fuertes de todos los tiempos”, afirmó.

Además, alertó sobre el incremento de la radiación ultravioleta entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m. , por lo que recomendó usar bloqueador solar, ropa de protección, mantenerse hidratado y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad.

Alerta

El aviso meteorológico prevé que el calor continúe y no descartó un nuevo pulso cálido en agosto con la llegada de otra onda Kelvin.

Cabe recordar que 142 noches cálidas consecutivas ocurrió en el 2023 por el fenómeno El Niño en el Callao.