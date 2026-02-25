Un adolescente disparó contra otro menor luego de una acalorada discusión en la madrugada del martes 24 de febrero, en el distrito de Lince.

El coronel PNP Santiago Fernández Pincos, jefe de la División de Investigación Criminal de Lima Oeste, señaló que dicho incidente ocurrió en la cuadra 24 del jirón Brigadier Mateo Pumacahua.

“Han estado peleándose por una chica, por una menor de 15 años, también en situación de abandono. Discuten y justamente el agresor es el que le dispara”, expresó a RPP.

El adolescente herido fue llevado de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, donde se encuentra estable.

El coronel Fernández señaló que, tras cometer el ataque, el adolescente infractor huyó hasta su domicilio en Breña, donde intentó deshacerse de su ropa y del arma de fuego.

“Se esconde y la ropa que tenía puesta se la saca y la pone en una bolsa amarilla. Juntamente con el arma que había utilizado, la avienta hacia el vecino. ¿Y cómo lo localizamos? Justamente por la geolocalización”, manifestó.

El menor fue detenido y se decomisó el arma utilizada en el incidente. Según la Policía, el adolescente cuenta con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

El Ministerio del Interior, a través de su cuenta en X, resaltó la rápida captura del adolescente, identificado con el alias ‘Nawell’.

“Tras una balacera que dejó un herido en Lince, la Policía Nacional identificó, ubicó y retuvo a un menor de edad en poder de un arma de fuego abastecida. El intervenido registra antecedentes por hurto”, señaló la institución.