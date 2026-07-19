Un hombre de 55 años resultó gravemente herido luego de ser atacado con un arma blanca en un puesto de venta de emolientes ubicado en el distrito de Lince. Según el reporte de Panamericana, el hecho ocurrió tras una discusión con el ayudante del negocio, quien posteriormente huyó del lugar y es buscado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

El ataque se registró en el cruce de las avenidas Sergio Bernales y Arequipa. Las cámaras de seguridad captaron parte de lo sucedido y las imágenes forman parte de las diligencias para esclarecer las circunstancias del caso.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, identificada como Óscar Enrique Avendaño Taola, llegó al puesto para comprar un emoliente. En ese momento se produjo un intercambio de palabras con el ayudante del establecimiento que terminó en una pelea.

Durante el enfrentamiento, el trabajador tomó el cuchillo de cocina que utilizaba para cortar el pan que ofrecía en el negocio y atacó al cliente a la altura del pecho. Tras la agresión, el hombre permaneció algunos instantes en el lugar antes de intentar alejarse.

Pocos metros después perdió el equilibrio y cayó sobre la vía pública debido a las lesiones sufridas. Personas que transitaban por la zona solicitaron ayuda para que recibiera atención médica de emergencia, mientras el presunto agresor escapó.





Policía identificó al presunto responsable

Las diligencias permitieron identificar al sospechoso como Abraham Vargas, de 22 años. Según el informe de Buenos Días Perú, agentes de la PNP acudieron a su vivienda tras el ataque, aunque hasta el momento continúa prófugo.

La investigación busca establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Para ello, las autoridades revisan las imágenes de videovigilancia y recogerán las declaraciones de los involucrados y posibles testigos.

La víctima permanece internada en un centro de salud debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por el ataque. Su estado continúa siendo evaluado por el personal médico.

Los familiares del agraviado solicitaron que las investigaciones avancen con rapidez para lograr la ubicación del presunto responsable. Asimismo, pidieron que el caso sea esclarecido y que se determinen las responsabilidades conforme a ley.