Este martes se registró un nuevo hecho de violencia a solo una cuadra de la residencia del presidente interino José María Balcázar. El suceso dejó como saldo un hombre herido de bala en el distrito de Lince.

Fuentes policiales consultadas por Latina Noticias revelaron que la víctima compartía bebidas alcohólicas junto a otras personas en inmediaciones del mercado Risso. Una discusión entre los presentes escaló repentinamente hasta culminar con disparos que impactaron al afectado.

El herido fue derivado de inmediato al Hospital Casimiro Ulloa para recibir atención médica especializada por la gravedad de su lesión de arma de fuego. La zona del hecho se ubica en un área que presumiblemente requeriría vigilancia reforzada dada la vecindad presidencial.

Efectivos policiales de la comisaría distrital acudieron rápidamente al lugar para resguardar la escena del crimen con acordonamiento perimetral estricto. Especialistas en criminalística intervinieron posteriormente para recolectar los casquillos de bala servidos que quedaron esparcidos en el pavimento.

El hallazgo de proyectiles percutidos confirma la peligrosidad del enfrentamiento y servirá como evidencia clave para la investigación posterior. Ni la cercanía al poder ejecutivo ni los cambios gubernamentales inminentes logran disuadir a los delincuentes comunes en sus actividades violentas.