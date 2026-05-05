Un joven de 28 años perdió la vida durante la madrugada de este martes luego de ser atropellado en la Vía Expresa de la avenida Paseo de la República, a la altura del distrito de Lince. El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 a. m., cuando la víctima intentaba cruzar la vía en sentido de norte a sur.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el peatón fue impactado por un vehículo que circulaba por la zona a esa hora. Tras el accidente, el conductor no se detuvo para auxiliar a la víctima y continuó su recorrido con dirección al distrito de Barranco.

Algunas personas que transitaban por el lugar alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al punto del accidente para restringir el tránsito y realizar las diligencias correspondientes.

Fotos: César.grados@photo.gec





Identidad de la víctima

Durante las pericias realizadas en la zona, los efectivos encontraron el documento nacional de identidad del fallecido. La víctima fue identificada como Juan Carlos Jesús Ramírez López.

Las autoridades también informaron que el joven presentaba tatuajes de flores en distintas partes del cuerpo. Ese detalle ayudó en el proceso inicial de reconocimiento mientras continuaban las investigaciones.

Hasta las primeras horas de la mañana, ningún familiar se había presentado en el lugar del accidente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue central de Lima tras la llegada de representantes del Ministerio Público.

Cámaras de seguridad serán revisadas

La Policía inició las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y ubicar al responsable. Para ello, revisarán las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la Vía Expresa, ya que podrían permitir identificar al vehículo involucrado.

Debido a las diligencias, uno de los carriles en sentido de norte a sur permaneció cerrado de manera temporal. Esta medida ocasionó congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana.

Este caso se suma a las cifras registradas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones. Según ese reporte, en Lima se han contabilizado más de 238 fallecidos por accidentes de tránsito.

Entre las principales causas figuran la imprudencia de conductores y peatones, además del exceso de velocidad. Las autoridades reiteraron la necesidad de fortalecer el respeto a las normas de tránsito para reducir estos casos.