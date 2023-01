Un muerto dejó el choque de un bus de transporte público contra un edificio multifamiliar. El accidente se produjo en el Jr. Almirante Martín Guisse cruce con la Av. Canevaro, en el distrito de Lince.

En las imágenes difundidas por Canal N, se puede observar que una furgoneta blanca cruza la vía cuando el vehículo de la empresa de transportes Virgen de la Puerta (EVIPUSA) llega a toda velocidad y lo choca.

La parte delantera del bus ha quedado completamente destrozada. Foto: GEC

Luego termina por impactar contra un muro de una vivienda multifamiliar. Producto del choque, una persona falleció en el acto.

“El bus ha venido a velocidad y el carrito blanco que bajaba por Lince, ha sido suficiente para que ambos se choquen y este se empotre contra el edificio”, comentó un vecino.

La parte delantera del bus ha quedado completamente destrozada. Foto: GEC

“Si no venía a velocidad esto no pasaba. El carro pudo haber parado. Mire el resultado, una persona inocente fallecida. En esta esquina cada mes se ve esto y la municipalidad no hace nada. Que pongan semáforos, inspectores, que controlen la velocidad de los autos. Yo vivo aquí en Canevaro y veo cómo pasan todos los días”, añadió.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y personal de bomberos para atender la emergencia. De momento se desconoce la identidad de la víctima mortal.

La parte delantera del bus ha quedado completamente destrozada. Foto: GEC

La parte delantera del bus ha quedado completamente destrozada. Foto: GEC