Las pistas se volvieron a teñir de sangre. La mañana de ayer, un hombre de 34 años perdió la vida de forma trágica cuando la motocicleta en la que se desplazaba con destino a Pacasmayo terminó impactando frontalmente contra un camión en plena carretera Panamericana Norte, a la altura del centro poblado de San José, en la provincia liberteña de Virú.

La víctima, que ha sido identificada como Jaime Saúl Miranda Vigo, era el presidente de la Asociación de Moteros “Amigos del Viento” y retornaba desde el distrito de Chao, donde la noche del viernes había participado de la inauguración de una sede institucional.

LOS HECHOS

Según información preliminar, el accidente se reportó a las 8:15 a.m., cuando Miranda Vigo se movilizaba en su moto lineal de placa de rodaje 0068-4F, modelo Pulsar 200 NS de color blanco-negro. Por causas que la Policía Nacional aún investiga, el vehículo menor se estrelló aparatosamente contra un camión de matrícula TCW-817, que se dirigía a la ciudad de Chimbote.

Debido al fuerte impacto, Jaime Miranda salió despedido de su vehículo y cayó a un costado de la vía. De acuerdo con las versiones de algunos transportistas que detuvieron sus unidades para tratar de brindarle los primeros auxilios, la muerte del joven fue de manera instantánea.

Agentes del Destacamento Desconcentrado de Protección de Carreteras (DESDPCV) de la Policía Nacional de Virú quedaron a cargo de las investigaciones y detuvieron al conductor del otro vehículo.

DOLOR

Amigos de “Thancito”, como era conocido Jaime Miranda, se hicieron presentes en el levantamiento del cadáver. Indicaron que el mencionado vivía en Ciudad de Dios (Guadalupe), pero tenía familia en Cajamarca.

“Es un amigo biker de Pacasmayo, ha tenido un compromiso en Chao. Estaba aperturando este grupo con sede en Julcán y de igual manera en Chao”, señalaron en Radio Ke Buena TV y Redes.

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