Momentos de pánico vivieron la mañana de este sábado los pasajeros de un micro de la empresa de transportes Nuevo California SA, luego de que el chofer habría perdido el control y estrellándose contra un árbol situado en la berma central de la cuadra 17 de la avenida América Norte con el cruce de la avenida Túpac Amaru, en Trujillo. Producto de este incidente, ocho personas resultaron heridas, entre ellas el conductor de la unidad.

RONDÓ TRAGEDIA

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad informó que el accidente se reportó a las 10:14 a.m., cuando el vehículo de placa de rodaje T2E-799, de la letra “BC”, trasladaba pasajeros desde el distrito de Víctor Larco Herrera con destino a La Esperanza y El Milagro (Huanchaco). Sin embargo, por razones que aún son materia de investigación, la unidad colisionó aparatosamente contra un árbol.

Accidente de tránsito en Trujillo. (Foto: Ozono Televisión)

Hasta el lugar arribaron una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), así como dos unidades de las compañías de bomberos N° 26 de Trujillo y N°224 de Víctor Larco Herrera, las cuales auxiliaron a los afectados.

Los lesionados fueron trasladados a clínicas locales para que reciban la respectiva atención médica. Por su parte, efectivos de la Policía Nacional quedaron a cargo de las pesquisas para determinar las causas de este accidente.

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