Un incidente reportado la noche del domingo 19 de abril interrumpió el funcionamiento habitual de la Línea 1 del Metro de Lima en varios tramos de la ciudad. La situación obligó a aplicar protocolos de seguridad y a restringir el servicio en cinco estaciones de manera temporal.

La empresa operadora informó mediante un comunicado que se dispuso el cierre de Gamarra, Miguel Grau, El Ángel, Presbítero Maestro y Caja de Agua. Los pasajeros fueron comunicados sobre un incidente ajeno a las operaciones del sistema.

Pasajeros reportaron caída en las vías

La causa del cierre no fue detallada inicialmente por la empresa. Sin embargo, a través de transmisiones realizadas por usuarios en redes sociales se conocieron más detalles de lo ocurrido dentro del sistema.

Algunas personas que se encontraban al interior de un tren registraron el momento en que debieron descender en la estación Presbítero Maestro. En un inicio, los pasajeros consideraron que se trataba de una falla técnica, pero luego advirtieron la presencia de una persona en los rieles tras una caída.

Minutos después del incidente, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron hasta la estación para atender la emergencia. El personal brindó asistencia en el lugar antes de trasladar a la persona afectada a un centro de salud.

De acuerdo con lo señalado por usuarios que presenciaron el hecho, la víctima presentaba signos vitales al momento de ser evacuada. Hasta el cierre de la información, no se difundieron reportes oficiales sobre su estado de salud.

Durante la emergencia, agentes de la Policía Nacional del Perú dispusieron la evacuación de pasajeros en las estaciones afectadas. Ante ello, los usuarios tuvieron que buscar alternativas para continuar sus desplazamientos.

“Nuestros tres circularán únicamente desde la estación Villa El Salvador hasta la estación Nicolás Arriola y desde la estación Bayóvar hasta la estación Pirámide del Sol”, indicó el comunicado de la Línea 1.

Servicio fue restablecido tras la emergencia

Horas después del incidente, la situación fue normalizándose en el sistema de transporte. Para la mañana del lunes 20 de abril, las estaciones que habían sido cerradas retomaron su funcionamiento habitual.

El restablecimiento del servicio permitió que los usuarios vuelvan a utilizar el sistema con normalidad. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señalan que este medio de transporte es utilizado diariamente por cerca de 600 mil personas en la capital.

El incidente generó interrupciones en un sistema clave que conecta distritos desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho. La rápida reactivación del servicio permitió retomar la operación en toda la red tras varias horas de restricción.