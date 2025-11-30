El próximo sábado 6 de diciembre, el servicio comercial en todas las estaciones de la Etapa 1A de la Línea 2 del Metro de Lima será suspendido por completo debido a trabajos de mantenimiento general programado, informó la empresa concesionaria.

Según el comunicado oficial, las estaciones permanecerán cerradas durante todo el horario habitual de operación, que va de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. El servicio se reanudará con normalidad el domingo 7 de diciembre, manteniendo el mismo horario.

La concesionaria agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso con la seguridad y la calidad del servicio, señalando que cualquier actualización será difundida a través de sus canales oficiales.

Primer tren subterráneo del país

Desde su puesta en marcha en diciembre de 2023, la Etapa 1A transporta aproximadamente 50,000 personas al día a lo largo de sus 5 kilómetros de recorrido, convirtiéndose en el primer tramo operativo del primer tren subterráneo del Perú.

Esta etapa conecta los distritos de Ate y Santa Anita mediante las estaciones:

Evitamiento

Óvalo Santa Anita

Colectora Industrial

Hermilio Valdizán

Mercado Santa Anita

La Línea 2 continúa su construcción progresiva con el objetivo de unir el este y el oeste de Lima a través de un sistema subterráneo moderno y completamente automatizado.

Datos clave