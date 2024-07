La Municipalidad de Lima pidió que se postergue el inicio del Plan de Desvíos programado para la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, el cual debe activarse mañana domingo 7 de julio.

Cabe precisar que las obras de la Estación Central (E-13) se ejecutarán en la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón), entre la avenida Paseo de la República y el jirón Washington.

A través de un comunicado, la MML indicó que, en salvaguarda vial de los miles de peatones, ciclistas y conductores que se verán afectados por el Plan de Desvíos de la Línea 2 , debe verificarse que la semaforización y señalización para una transitabilidad ordenada.

La comuna de Lima señaló que la Línea 2 del Metro recién el 4 de julio a las 6 p.m. presentó información de equipos semafóricos y controladores, los cuales no se comunican con la central de monitoreo de tránsito de la MML.

“El 5 de julio, el MTC ha remitido los planos de señalización de obras y desvíos, sin culminar con la señalización que orienta y dirige el tránsito, tampoco ha difundido el citado Plan de Desvíos a tiempo”, aseguró.

Además, la Municipalidad de Lima informó que no tienen información de conteos vehiculares del presente año, razón por la cual no se pueden sincronizar, por lo que pidió postergar el plan de desvíos. “Invocamos al MTC, como órgano concedente, que postergue el inicio del Plan de Desvíos, hasta verificar que se cumplan con las reglas de tránsito y no se produzcan riesgos de accidentes o paralización de tránsito, en el marco de la ordenanza 1680-MML”, se lee en el comunicado.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/OlhsJfI56I — Municipalidad de Lima (@MuniLima) July 6, 2024

Línea 2 del Metro de Lima y Callao

Cabe precisar que la construcción de la Estación Central es clave para el correcto funcionamiento de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, ya que pondrá en operación la Etapa 1B conectando a la Etapa 1A, que actualmente se encuentra en servicio.

La Estación Central conectará con el Metropolitano y con la futura Línea 3. Conoce AQUÍ el desvío vehicular por construcción de esta obra.

TE PUEDE INTERESAR: