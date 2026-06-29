La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, desde el miércoles 8 de julio, será obligatorio el uso de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) para ingresar y viajar en la Línea 2 del Metro de Lima.

Los usuarios podrán adquirir la tarjeta desde el 1 de julio en las boleterías y máquinas expendedoras de las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. El costo será de S/7.50 y estará disponible durante el horario de atención, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

La ATU precisó que el personal de la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y las personas con discapacidad que cuenten con carné amarillo del Conadis podrán obtener o actualizar gratuitamente sus tarjetas en las boleterías de las estaciones.

La entidad también explicó que la validación de la tarjeta en los torniquetes de ingreso y salida no implica el cobro de una tarifa, por lo que los usuarios no necesitarán realizar recargas para utilizar el servicio.

Además, las tarjetas cuentan con diseños diferenciados según el tipo de usuario e incorporan tecnología de seguridad con datos encriptados para evitar fraudes.

La Línea 2 del Metro conectará de forma subterránea los distritos de Ate y el Callao a lo largo de 35 kilómetros, incluyendo el ramal de la Línea 4. Con esta infraestructura, se espera reducir el tiempo de viaje entre ambos extremos de más de dos horas a aproximadamente 45 minutos.

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🚇 Desde el 1 de julio, podrás adquirir tu tarjeta en las boleterías del tren.



Recuerda que, desde el 8 de julio, su uso será obligatorio.



✅ Adquiérela con anticipación. pic.twitter.com/W7r7WcGN99 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 28, 2026