Un nuevo episodio de violencia se registró en la provincia constitucional del Callao, cuando dos personas quedaron heridas durante una balacera ocurrida en la cuadra 4 de la avenida Oquendo según reportó RPP.

Los vecinos de la zona quienes presenciaron el hecho relataron que dos hombres, de unos 25 a 30 años, conversaban frente a un taller de carpintería cuando dos sujetos los abordaron, les dispararon varias veces y se dieron a la fuga inmediatamente. Los heridos recibieron atención urgente y fueron llevados a un hospital cercano, donde su estado se reporta como reservado.​

Agentes de la PNP llegaron hasta el lugar del ataque para acordonar la zona y realizar las pericias correspondientes. Según el reporte policial, al menos 10 casquillos de balas fueron recogidos en el área.

Las víctimas tienen impactos en la pierna y el abdomen, sin embargo las autoridades informaron que los impactos de bala no han comprometido órganos vitales.

Personal del Departamento de Investigación Criminal (DIC) del Callao también acudió para recolectar pruebas y esclarecer el móvil, descartando por ahora vínculos con extorsiones pero considerando un posible ajuste de cuentas. Las víctimas no llevaban documentos, complicando el protocolo de identificación. Mientras tanto, los residentes de la zona exigen mayor presencia policial para evitar más atentados similares.