Por primera vez en el Perú, pacientes con enfermedad de Parkinson podrán acceder de forma gratuita a ParkiDance, un programa de danza terapéutica que busca transformar su calidad de vida a través de la música, el movimiento y la conexión social. El evento se realizará este sábado 6 de septiembre a las 11:00 a. m. en el Colegio Médico del Perú (Malecón de la Reserva 791, Miraflores) y contará con entrada libre para pacientes, familiares y cuidadores.

La iniciativa es organizada por Sun Pharma Perú, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y estará guiada por Bethina Sayegh-Flores, instructora certificada de Dance for PD.

Los beneficios de la danza en pacientes con Parkinson

ParkiDance propone una experiencia integral que impacta tanto en lo físico como en lo emocional y social. Entre los principales beneficios destacan:

Mejora del control motor: Los movimientos guiados fortalecen coordinación y equilibrio, ayudando a manejar síntomas como la rigidez o los temblores. Elevación del estado de ánimo: La música y el baile liberan endorfinas que reducen estrés y ansiedad. Estimulación cognitiva: Coreografías rítmicas e interacción grupal fortalecen memoria y concentración. Conexión social: Reúne a pacientes, familias y cuidadores en un espacio de apoyo, combatiendo el aislamiento.

Una iniciativa pionera en Perú

“Esta es la primera vez que realizamos un evento de estas características en Perú. Con ParkiDance reforzamos nuestro rol de referentes en enfermedades del sistema nervioso central y ponemos a disposición de todos una iniciativa global que mejora la calidad de vida de pacientes y cuidadores”, señaló Jorge Navarro, gerente de Sun Pharma.

El ejecutivo agregó que los asistentes podrán acceder posteriormente a clases virtuales gratuitas, garantizando la continuidad del programa.

Detalles del evento