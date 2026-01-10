Diversos distritos de Lima Este, como Chaclacayo y Lurigancho-Chosica, registran lloviznas de mediana intensidad, de acuerdo con lo proyectado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Mediante su cuenta oficial en la red social X, el Senamhi informó que “en Lurigancho Chosica, las estaciones Castilla, La Libertad, Chosica de la red ISAAC reportan, hasta el momento, acumulados de lluvia de 4.8 mm, 4.3 mm y 3.9 mm respectivamente”.

La entidad indicó que estas condiciones se replicarán en la costa centro y sur del país. Para la costa central se esperan acumulados diarios entre 0.5 y 1.5 milímetros, mientras que en la costa de Ica los registros bordearían 1 milímetro por día.

En Lima Metropolitana, los distritos del este como Chosica, Huaycán, Huachipa, Chaclacayo, Santa Clara y Ate serían los más afectados, mientras que en zonas cercanas al litoral las lluvias serían de menor intensidad.