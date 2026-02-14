Una precipitación ligera se registró durante la noche en varios distritos de la capital, en medio de una semana marcada por altas temperaturas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) explicó que este evento está relacionado con las lluvias persistentes en la zona andina, así como con el ingreso de humedad hacia la costa.

En Lima, los distritos de la capital reportan lluvia ligera y localizada, tal como se anunció en el aviso vigente de precipitaciones en sierra.



Las lluvias están asociadas a la humedad proveniente de la sierra, así como al ingreso de vientos del norte.

“En Lima, los distritos de la capital reportan lluvia ligera y localizada, tal como se anunció en el aviso vigente de precipitaciones en sierra”, señaló la entidad en sus redes sociales.

Sobre el 14 y 15 de febrero, la institución adelantó que las precipitaciones “continúen durante el fin de semana durante la noche y la madrugada generando sensación de bochorno”.