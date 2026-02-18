Una lluvia de moderada intensidad afectó diversos distritos de Lima y Callao durante la madrugada de este miércoles 18 de febrero.

En pocos minutos, varias calles terminaron mojadas, lo que obligó a los conductores a reducir su velocidad para evitar accidentes. Hasta el cierre de esta nota, no se reportaron incidentes de consideración.

Callao y zonas cercanas al aeropuerto

En el Callao, sectores como Oquendo y avenidas principales como Néstor Gambetta, Elmer Faucett y Argentina presentaron acumulación de agua en la pista.

El mismo panorama se observó en los alrededores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aunque las precipitaciones no interrumpieron las operaciones aéreas ni las actividades del terminal, según informó RPP.

Distritos costeros de Lima también afectados

En Lima Metropolitana, distritos cercanos al litoral como Chorrillos, Barranco, San Isidro y Miraflores también registraron lluvia de moderada intensidad, de acuerdo con reportes recogidos por este medio.

Ante las vías mojadas, conductores particulares y de transporte público optaron por disminuir la velocidad como medida preventiva.

Alerta roja del Senamhi en la costa

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene activa una alerta por lluvias de “ligera a extrema intensidad” en Lima y gran parte de la costa peruana.

Según el organismo técnico, las regiones más afectadas serán Tumbes y Piura, donde se prevén acumulados de lluvia entre 50 y 85 milímetros por día.

Asimismo, el Senamhi advirtió sobre la probabilidad de descargas eléctricas en distritos alejados del litoral costero de dichos departamentos.

La alerta roja estará vigente el miércoles 18 y jueves 19 de febrero en Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.