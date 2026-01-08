El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes 9 y sábado 10 de enero se registrarán lluvias de verano de moderada intensidad en Lima Metropolitana, como parte de condiciones atmosféricas que afectarán a la costa centro y sur del país.

Para la costa central se prevén acumulados de entre 0.5 y 1.5 milímetros diarios, mientras que en la costa de Ica bordearían 1 milímetro.

El evento más relevante se presentará el sábado 10 de enero, cuando se esperan acumulados de hasta 2 milímetros en la costa de Lima y Áncash, así como valores cercanos a 1 milímetro en Lima Metropolitana e Ica.

Además, se prevé mayor nubosidad, una sensación térmica de bochorno y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 25 kilómetros por hora durante ambos días.

Ante este panorama, el Senamhi recomendó a la población tomar precauciones, especialmente en las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando podría presentarse llovizna intermitente.

Asimismo, sugirió el uso de ropa impermeable o cortavientos, así como prendas ligeras pero abrigadoras, debido a la alta humedad y los cambios en la sensación térmica.