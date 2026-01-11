El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias que se registran en la costa del país, incluida Lima Metropolitana, continuarán hasta el lunes 12 de enero, aunque con una tendencia a debilitarse.

Según la especialista Raquel Loayza, el país se encuentra bajo el aviso meteorológico N.º 5, que alerta sobre precipitaciones de fuerte intensidad, principalmente en las zonas altas de Lima, la región Lima, Áncash y el norte del país.

Detalló que el viernes 9 de enero se reportaron acumulados significativos en la sierra de Lima, como en Casapalca, donde se alcanzaron 9.6 milímetros, y en Matucana, con 6.4 milímetros. Estas lluvias se desplazaron hacia la capital en forma de precipitaciones intermitentes, afectando distritos como Carabayllo, San Martín de Porres, La Molina y Chorrillos , especialmente durante la noche y la madrugada.

Asimismo, el fenómeno se extendió hacia el norte, generando lluvias en Chimbote y precipitaciones moderadas en Trujillo y Lambayeque.

Respecto al riesgo de huaicos, Senamhi indicó que, por el momento, no se han generado condiciones generalizadas para movimientos de masa, debido a que el suelo aún absorbe el agua tras un periodo seco en primavera.

No obstante, Loayza advirtió que los niveles de radiación ultravioleta se mantienen entre 8 y 10, considerados muy altos, incluso con cielo nublado, por lo que recomendó el uso de protección solar, ropa adecuada e hidratación constante durante la temporada de verano.