La Policía Nacional del Perú informó que los peritajes realizados a los objetos incautados a cinco presuntos integrantes de la banda Los Maleantes del Cono confirmaron su relación con el asesinato de un diplomático de Indonesia en el distrito de Lince.

La intervención ocurrió hace unos días en San Martín de Porres, donde se detuvo a tres ciudadanos venezolanos y dos cubanos. Durante el operativo, efectuado en un hotel y una vivienda de la avenida Perú, se incautaron armamento, explosivos y una pistola marca Taurus con seis municiones.

Los análisis determinaron que esta arma fue la utilizada en el homicidio. Además, se recuperó la motocicleta empleada en el ataque, identificada gracias a las cámaras de videovigilancia. Uno de los detenidos, Wilson José Soto López, alias El Primo, habría confesado que la conducía.

Asimismo, fue capturado Yaiker Antonio Echenagucia Quijada, alias Malako, de 23 años, a quien la Policía sindica como presunto autor material de los disparos. Ambos se encuentran bajo detención preliminar por siete días mientras continúan las diligencias para esclarecer el grado de participación de cada uno de los implicados.