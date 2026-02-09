La familia de Jorge Luis Campos Rojas, un padre de familia de 37 años, denunció que el hombre que le disparó en el pecho la madrugada de este lunes sería un efectivo de la Policía Nacional del Perú.

Según informó un familiar al medio RPP, la pareja del agresor habría revelado esta información durante su declaración en la comisaría Laura Caller.

“Entiendo que la novia ha declarado en primer momento que su pareja es policía, brindó sus nombres e incluso el lugar donde trabaja. Pero después, cuando tendrían que sentar la denuncia, prefirió callar y decir que no va a hablar hasta que llegue un abogado”, declaró el familiar.

Estado crítico de la víctima

La víctima fue sometida a una cirugía de emergencia al pulmón en la clínica Jesús del Norte y su estado de salud permanece en reserva.

“Ha entrado a una operación crítica, le han operado el pulmón, pero todavía no tenemos novedades”, informó el familiar.

El hombre resultó herido cuando intentó calmar una discusión entre la pareja en el jirón Río Blanco. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el agresor, cubierto con un casco de motocicleta, extrajo un arma y disparó contra Campos, quien cayó de inmediato al suelo.

Antecedentes de violencia

Los vecinos de la zona revelaron que no era la primera vez que la pareja protagonizaba discusiones violentas en la zona.

“Recién los vecinos han salido a hablar que no era la primera vez que discutía con esa mujer abajo en la casa. Ya al parecer algunos sabían que ese sujeto portaba un arma”, resaltó el mismo familiar.

La familia exige a las autoridades mayor celeridad en la investigación para dar con el paradero del atacante, quien huyó en motocicleta tras el ataque. Mientras tanto, agentes del Departamento de Criminalística de Los Olivos continúan recabando información para esclarecer los hechos.