Los hechos de violencia no cesan en la capital. Un chofer de transporte público, de 40 años, fue asesinado con arma blanca en la avenida Betancourt, afectada por un corte de energía eléctrica cerca de su vivienda, ubicada en el distrito de Los Olivos, según dio a conocer la Policía Nacional.

De acuerdo a las primeras investigaciones, se trata de Oscar David Curi Morales, conocido por sus familiares, amigos y compañeros de trabajo como “Payasito”, por su singular personalidad.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, debido a la falta de iluminación en el lugar, los vecinos no pudieron socorrer a tiempo. La víctima murió desangrada en un sardinel. En tanto, el atacante fugó con facilidad.

Curi Morales deja en orfandad a un menor de edad. Los vecinos lamentaron la ausencia del alumbrado público en el lugar registrada en la víspera, pues consideran que se pudo hacer más para salvar al chofer de transporte público.