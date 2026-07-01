Un nuevo ataque contra un bus de transporte público se registró la noche del último martes, cuando una unidad de la empresa de transporte interprovincial Emmanuel, que se dirigía hacia Huaral con pasajeros a bordo, fue atacada a la altura del óvalo Infanta, en el distrito de Los Olivos.

El ataque ocurrió cuando el conductor detuvo la unidad por unos momentos debido al intenso tráfico en la Panamericana Norte. Según relató el trabajador a RPP, un sujeto que se desplazaba en una motocicleta lineal se acercó al bus y efectuó varios disparos antes de darse a la fuga.

Afortunadamente, ninguno de los 20 pasajeros que viajaban en la unidad ni el conductor resultaron heridos. Tras el ataque, el chofer alertó de inmediato a la Policía Nacional del Perú.

Tras llegar al lugar, los agentes comprobaron que todos los pasajeros se encontraban ilesos y coordinaron su traslado a otra unidad de la empresa para que continuaran su viaje hacia Huaral.

El conductor de la unidad afirmó que el autor de los disparos habría regresado al lugar del ataque minutos después, pues aseguró haber reconocido la misma motocicleta.

El chofer indicó que este no es el primer ataque contra la empresa. Señaló que, hace aproximadamente un mes, un jalador de pasajeros terminó herido tras un ataque con arma de fuego contra una agencia ubicada en el distrito de Independencia.

En tanto, la unidad atacada fue llevado a la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, donde peritos de Criminalística realizarán las diligencias e inspecciones correspondientes.

Para la Policía, este atentado estaría vinculado a un presunto caso de extorsión contra la empresa de transporte bajo la modalidad del cobro de cupos. Sin embargo, los conductores aseguraron no tener conocimiento de amenazas o exigencias de este tipo.