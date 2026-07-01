Un mototaxista de 26 años, identificado como Luis Manuel Bernardo Zavala, quedó gravemente herido luego de que dos delincuentes a bordo de una motocicleta le dispararan en la cuadra 3 del jirón Mariano Melgar, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo con América Noticias, el ataque se produjo cuando el conductor llegó a la referida calle para dejar a una pasajera que transportaba en su unidad.

Según la Policía, el trabajador descendió del vehículo para ayudar a la mujer con unas bolsas que llevaba. Fue en ese momento cuando dos sujetos armados abrieron fuego directamente contra el chofer.

La víctima quedó tendida sobre el pavimento, junto al mototaxi con el que trabajaba a diario. Vecinos de la zona acudieron de inmediato para auxiliar al hombre, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros, en la Provincia Constitucional del Callao. Sin embargo, el personal médico de turno solo pudo confirmar su fallecimiento.

Bernardo Zavala fue atacado por dos delincuentes armados que se desplazaban en una motocicleta. La PNP dijo que los presuntos sicarios habrían seguido al mototaxista desde el cruce de las avenidas Dominicos y Bocanegra, lugar donde el conductor recogía pasajeros diariamente con su unidad de transporte.

Peritos de Criminalística y agentes de la comisaría de Sol de Oro llegaron al lugar del ataque para acordonar la escena y recabar evidencias. Las investigaciones del caso quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito.

Los peritos que inspeccionaron la escena determinaron que el conductor recibió cinco impactos de bala. El ataque se produjo de forma sorpresiva, sin que la víctima tuviera oportunidad de escapar o ponerse a salvo. Tras escuchar las detonaciones, los vecinos del sector alertaron de inmediato a las autoridades.

Los agentes de la unidad especializada recogerán los testimonios de los familiares y compañeros de paradero del conductor. Según fuentes de la investigación, las diligencias buscarán establecer si el trabajador había recibido amenazas previas relacionadas con el cobro de cupos.