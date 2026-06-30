A partir del miércoles 8 de julio, los usuarios de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao deberán contar obligatoriamente con una Tarjeta Interoperable de Transportes (TIT) para ingresar y salir de las estaciones.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) precisó que esta exigencia no modificará la marcha blanca del servicio, por lo que los viajes continuarán siendo gratuitos.

El vocero de la ATU, Erick Reyes, explicó que la implementación de la tarjeta busca validar el funcionamiento de los equipos de recaudo y familiarizar a los pasajeros con el sistema.

Además, indicó que cada tarjeta tendrá un costo de S/ 7.50 y podrá adquirirse desde el 1 de julio en las boleterías y máquinas expendedoras de las estaciones.

La entidad informó que la TIT será de uso personal y contará con versiones para universitarios, escolares, policías, bomberos y personas con discapacidad inscritas en Conadis.

La Tarjeta Interoperable de Transportes también podrá utilizarse en otros sistemas de transporte integrados, como el AeroDirecto y algunas empresas de transporte convencional.