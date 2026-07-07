La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que será obligatorio colocar la bandera nacional en viviendas, edificios y establecimientos comerciales del Cercado de Lima entre el 15 y el 31 de julio, con motivo de las celebraciones por los 205 años de la independencia del Perú.

La disposición busca promover el respeto por los símbolos patrios durante las actividades por Fiestas Patrias.

¿Cómo debe colocarse la bandera?

Según la comuna, la bandera deberá cumplir las siguientes condiciones:

Instalarse en la parte superior central del inmueble.

del inmueble. Estar sostenida mediante un asta .

. Colocarse una sola bandera por predio.

Asimismo, precisó que no estará permitido:

Colocar la bandera en ventanas, balcones o puertas.

Utilizar banderas rotas, deterioradas, descoloridas o sucias.

¿Cuáles son las multas?

La Municipalidad de Lima advirtió que el incumplimiento de la disposición generará sanciones administrativas.

Las multas establecidas son:

S/ 1.375 para inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Lima que no cumplan con el izamiento obligatorio.

para inmuebles ubicados en el que no cumplan con el izamiento obligatorio. S/ 550 para el resto del Cercado de Lima .

para el resto del . S/ 5.500 por alterar el diseño oficial de la bandera o darle un uso considerado ofensivo.

Buscan promover el respeto a los símbolos patrios

La comuna indicó que la medida forma parte de las actividades cívicas por el aniversario patrio y tiene como finalidad fortalecer el respeto hacia los símbolos nacionales durante el mes de julio.

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