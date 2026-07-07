La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que será obligatorio colocar la bandera nacional en viviendas, edificios y establecimientos comerciales del Cercado de Lima entre el 15 y el 31 de julio, con motivo de las celebraciones por los 205 años de la independencia del Perú.
La disposición busca promover el respeto por los símbolos patrios durante las actividades por Fiestas Patrias.
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¿Cómo debe colocarse la bandera?
Según la comuna, la bandera deberá cumplir las siguientes condiciones:
- Instalarse en la parte superior central del inmueble.
- Estar sostenida mediante un asta.
- Colocarse una sola bandera por predio.
Asimismo, precisó que no estará permitido:
- Colocar la bandera en ventanas, balcones o puertas.
- Utilizar banderas rotas, deterioradas, descoloridas o sucias.
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¿Cuáles son las multas?
La Municipalidad de Lima advirtió que el incumplimiento de la disposición generará sanciones administrativas.
Las multas establecidas son:
- S/ 1.375 para inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Lima que no cumplan con el izamiento obligatorio.
- S/ 550 para el resto del Cercado de Lima.
- S/ 5.500 por alterar el diseño oficial de la bandera o darle un uso considerado ofensivo.
Buscan promover el respeto a los símbolos patrios
La comuna indicó que la medida forma parte de las actividades cívicas por el aniversario patrio y tiene como finalidad fortalecer el respeto hacia los símbolos nacionales durante el mes de julio.
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