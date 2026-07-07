Un furgón de carga quedó atrapado la mañana de este martes bajo el puente Eduardo Villarán, en la intersección de las avenidas Arequipa y Javier Prado, en San Isidro. El hecho ocasionó la restricción vehicular en uno de los carriles.

De acuedo con RPP, el furgón de carga ya fue removido del lugar. No obstante, agentes de la Policía Nacional y personal municipal mantienen la restricción vehicular por los daños ocasionados en la estructura.

Fierros y cables quedaron desprendidos de la estructura, mientras que parte de la carga del vehículo terminó esparcida sobre la pista.

De acuerdo con la señal instalada en la parte superior del puente, el límite de altura es de 3,20 metros. Esta indicación también presentó daños luego del accidente.

El acceso al puente permanece restringido para los vehículos que se trasladan desde Lince hacia Miraflores. Por esta razón, la ATU implementó desvíos para los servicios 301, 303 y 305 del Corredor Azul.

La ATU informó que, ante la restricción del tránsito en el puente Eduardo Villarán, los buses modificaron temporalmente su ruta: circulan por el jirón Jorge Basadre y la avenida Arenales antes de reincorporarse a su recorrido habitual.

“Se recomienda a los usuarios tomar sus previsiones. Informaremos cuando el servicio retome su recorrido habitual”, informó la ATU en sus redes sociales.

La entidad también señaló que personal de la Municipalidad de San Isidro, Serenazgo, la ATU y la Policía Nacional permanece en la zona para coordinar las acciones necesarias y restablecer el tránsito lo antes posible.

La entidad también señaló que personal de la Municipalidad de San Isidro, Serenazgo, la ATU y la Policía Nacional permanece en la zona para coordinar las acciones necesarias y restablecer el tránsito lo antes posible.