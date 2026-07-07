La Policía Nacional encontró el cadáver de un hombre de 31 años con visibles signos de tortura en un descampado ubicado junto a la Variante de Ancón, cerca de la carretera Panamericana Norte.

La víctima fue identificada como Luis Alfredo Borboy Flores, conocido entre sus allegados con el apelativo de “Chato”. El cuerpo fue hallado semidesnudo y presentaba múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo. Además, tenía las muñecas sujetadas con cuerdas, un indicio que, según las primeras diligencias policiales, podría evidenciar un presunto cautiverio previo, según informó América Noticias.

El terreno donde fue abandonado el cadáver se encuentra a pocos metros del intercambio vial de la Panamericana Norte, en una zona de escaso tránsito peatonal.

Familiares lo buscaban desde hacía varios días

Tras conocerse el hallazgo, familiares de Borboy Flores llegaron al lugar para realizar el reconocimiento del cuerpo.

Una joven que se identificó como pareja de la víctima señaló que el hombre se encontraba desaparecido desde hacía varios días, luego de salir de su vivienda ubicada en el sector de Zapallal. De acuerdo con sus familiares, el ciudadano solía desplazarse con frecuencia hacia el distrito de Ancón.

Durante las diligencias también acudió otra mujer acompañada de sus familiares ante la posibilidad de que el fallecido fuera su hijo, quien permanecía desaparecido desde el domingo. Tras confirmarse la identidad de Borboy Flores, sus familiares evitaron brindar declaraciones a la prensa.

Peritos realizan diligencias

Peritos de Criminalística llegaron al lugar para desarrollar las investigaciones correspondientes y efectuar el levantamiento de evidencias.

Los especialistas inspeccionaron el cadáver y la zona donde fue encontrado con el propósito de recolectar indicios biológicos, huellas y otros elementos que contribuyan a esclarecer las circunstancias del homicidio.

Hipótesis policial

De acuerdo con información policial preliminar, una de las hipótesis que se maneja es que los responsables abandonaron el cuerpo en ese punto debido a su fácil acceso y reducida presencia de peatones.

Los investigadores también consideran que la ubicación habría sido elegida para que el cadáver fuera encontrado rápidamente por personas que transitan por la Panamericana Norte. No obstante, las autoridades precisaron que las investigaciones continúan y que las hipótesis deberán ser corroboradas conforme avance la recopilación de pruebas.