Un ciudadano extranjero que trabajaba como repartidor murió y otra persona resultó gravemente herida tras un ataque a balazos ocurrido la tarde de este lunes en la cuadra 7 de la calle Barbieri, en los exteriores del Mercado N.° 2, en el distrito de Surquillo.

Según RPP, la Policía Nacional identificó a la víctima mortal como Jonathan Abraham Garrido Gardosa, de 19 años y de nacionalidad venezolana. En tanto, su acompañante, Grayger Jiménez Beliz, de 21 años, permanece internado en el área de Trauma Shock del Hospital Casimiro Ulloa tras recibir un impacto de bala en la espalda.

De acuerdo con el relato de testigos a dicho medio, Garrido Gardosa llegó al mercado para entregar un pedido cuando fue interceptado por dos sujetos armados, quienes abrieron fuego contra él y su acompañante antes de darse a la fuga. El ataque generó pánico entre comerciantes y clientes que realizaban sus compras en ese momento.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Borja, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias en la escena del crimen, donde se hallaron cerca de 20 casquillos de bala.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque. No obstante, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas.