La búsqueda de Emily Cárdenas terminó de forma trágica. La madre de familia, que había sido reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida este lunes en la vivienda de su expareja en San Martín de Porres.

El hallazgo ocurrió después de que sus familiares denunciaran su desaparición e iniciaran su búsqueda al perder todo contacto con ella.

De acuerdo con las primeras diligencias y los testimonios de los familiares, el principal sospechoso es Juan Joel Mariluz Neira, quien mantuvo salidas con la víctima hasta hace un mes y actualmente se encuentra con paradero desconocido.

El cuerpo fue localizado luego de que la familia, al no obtener información sobre el paradero de Emily Cárdenas, decidiera contactar a personas del entorno del principal sospechoso.

La sobrina de la víctima fue quien logró contactar a la familia de Mariluz Neira. Posteriormente, la hermana de este ingresó a su habitación con la intención de confrontarlo y encontró el cuerpo sin vida de Emily Cárdenas.

“Ella va al cuarto de su hermano supuestamente para que vaya a preguntarle y se encuentra con la sorpresa que estaba ahí mi prima fallecida y su hermano no estaba”, declaró un familiar de la víctima a RPP.

La relación entre Emily Cárdenas y Juan Joel Mariluz Neira había terminado hacía aproximadamente un mes. Según la familia de la víctima, ambos habían acordado mantener únicamente una relación de amistad.

No obstante, los familiares señalaron que el hombre no habría aceptado el fin de la relación y que, desde entonces, habría mantenido una conducta de hostigamiento hacia Emily Cárdenas, con presuntas persecuciones y vigilancia en los lugares que ella solía visitar.

“Entonces hasta que él comenzó a seguirla, se iba a buscarla a las fiestas, se iba, se escondía entre los arbustos para esperar que ella salga de las fiestas y todo”, manifestó una allegada de la fallecida.

La familia de Emily Cárdenas expresó a dicho medio que Juan Joel Mariluz Neira es un exconvicto que recuperó su libertad hace algunos meses tras cumplir una condena en prisión. Asimismo, solicitaron a las autoridades agilizar las labores de búsqueda y captura del sospechoso.