Un accidente de tránsito ocurrido en el túnel Santa Rosa, ubicado en el límite entre los distritos limeños de El Rímac y San Juan de Lurigancho, dejó una persona fallecida y otra gravemente herida.

De acuerdo con la información preliminar, dos personas se desplazaban en una motocicleta desde San Juan de Lurigancho con destino al Rímac cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor habría perdido el control de la unidad. Presuntamente, el exceso de velocidad provocó que el vehículo se despistara y se estrellara violentamente contra un muro de contención.

Smith Martín Maguiña del Águila, conductor de la motocicleta, murió a causa de la fuerza del impacto. Su acompañante, en tanto, sufrió graves lesiones y fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece bajo atención médica con pronóstico reservado.

Efectivos de la Comisaría de El Manzano acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

Un representante del Ministerio Público se hizo presente en la zona para certificar el fallecimiento y disponer el levantamiento del cadáver, que luego fue trasladado a la Morgue Central de Lima.