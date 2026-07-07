Freddy Espinoza Tena, conductor de 56 años de la empresa de transporte Translima, resultó gravemente herido tras ser víctima de un ataque armado cuando realizaba su recorrido habitual entre los distritos de Jesús María y Carabayllo.

El atentado ocurrió en la intersección de las avenidas Chimpu Ocllo y Túpac Amaru, en Carabayllo. De acuerdo con los primeros reportes que difundió RPP, dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta interceptaron la unidad y uno de ellos disparó al menos siete veces contra la cabina del conductor.

Al momento del ataque, el bus se encontraba con pasajeros a bordo, quienes quedaron expuestos a la ráfaga de disparos. Tras perpetrar el atentado, los atacantes huyeron con dirección al distrito de Comas.

Estado de salud del conductor

Luego del ataque, Espinoza Tena fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio Bernales, donde permanece internado en el área de trauma shock.

Según la información disponible, el conductor presenta impactos de bala en la cabeza y en los miembros superiores. Su estado de salud es delicado y el pronóstico permanece reservado.

Hasta el establecimiento de salud llegaron familiares de la víctima, quienes evitaron brindar declaraciones.

Empresas denuncian extorsiones

Compañeros de trabajo del conductor señalaron que el cobro de cupos por parte de organizaciones criminales continúa afectando a quienes prestan servicio en distintas rutas de transporte público.

Indicaron que, a diferencia de otras líneas de la empresa que cuentan con resguardo policial, los conductores de la ruta 18 operan sin protección permanente.

La Policía Nacional había anunciado recientemente el despliegue de 300 efectivos para brindar seguridad a unidades de transporte; sin embargo, trabajadores del sector sostienen que la mayor parte de ese contingente fue destinada a la ruta 29, que cubre el trayecto Callao–Carabayllo y que previamente suspendió sus operaciones debido a amenazas.

Investigación en curso

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la jurisdicción.

Al cierre de esta nota, se esperaba la llegada de peritos de criminalística para realizar las diligencias correspondientes y recolectar evidencias que permitan identificar a los responsables del ataque.