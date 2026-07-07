Freddy Espinoza Atena, conductor de 56 años de la empresa de transporte Translima, falleció luego de permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Sergio Bernales, tras ser atacado a balazos por presuntos extorsionadores en el distrito de Carabayllo.

El atentado ocurrió cuando el trabajador conducía una unidad de la ruta 18 y circulaba por la intersección de las avenidas Chimpu Ocllo y Túpac Amaru. Según informó RPP, sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra la cabina del conductor.

Tras el ataque, Espinoza Atena fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio Bernales, donde permaneció en estado crítico debido a los múltiples impactos de bala. Pese a los esfuerzos del personal médico, sus familiares confirmaron su fallecimiento.

Dos personas fueron intervenidas

Como parte de las investigaciones, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a dos personas sospechosas de presuntamente haber participado en el crimen.

Ambos permanecen bajo custodia en la comisaría de la jurisdicción mientras continúan las diligencias para determinar su presunta responsabilidad en el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los intervenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público ni han precisado los cargos que podrían afrontar.

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Transportistas denuncian extorsiones

Tras conocerse la muerte del conductor, compañeros de trabajo expresaron su preocupación por la situación de inseguridad que enfrenta el transporte público.

Los trabajadores señalaron que los conductores de la empresa Translima vienen siendo víctimas de extorsión y denunciaron que continúan laborando bajo amenazas de organizaciones criminales que exigen el pago de cupos para permitirles operar.

El caso continúa bajo investigación de la Policía, que busca esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a todos los responsables.