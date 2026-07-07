Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra el frontis de un negocio que funciona como spa en el distrito de San Martín de Porres.

Las imágenes difundidas por Panamericana TV muestran que los sujetos pasaron a gran velocidad frente al establecimiento y efectuaron alrededor de ocho disparos contra la fachada del local. El ataque ocurrió aproximadamente a las 4:15 de la madrugada de este lunes.

Hasta el momento, los propietarios del establecimiento no se han pronunciado sobre lo ocurrido.

Personas lograron ponerse a salvo

Durante el ataque, varias personas se encontraban en el frontis del negocio y tuvieron que refugiarse para evitar ser alcanzadas por los proyectiles.

No se han reportado personas heridas como consecuencia de la balacera, mientras las autoridades realizan las diligencias para esclarecer el caso.

El negocio ya había sido atacado

De acuerdo con la información disponible, no es la primera vez que el establecimiento es blanco de un atentado.

Hace casi un año, cuando el negocio funcionaba en el primer piso del inmueble, delincuentes dejaron un artefacto explosivo en el lugar. Parte de los daños ocasionados por ese ataque aún permanecen visibles en la fachada del edificio.

Vecinos expresan preocupación

Los residentes de la zona manifestaron su preocupación por este nuevo episodio de violencia y señalaron sentirse inseguros ante la reiteración de ataques contra el establecimiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado.