Lima consolidó su liderazgo gastronómico al ser elegida la mejor ciudad del mundo para comer en 2026, según el ranking global elaborado por la revista Time Out.

La capital peruana encabezó la clasificación tras una evaluación que combinó las opiniones de más de 24 000 residentes de 150 ciudades y la valoración de un panel internacional de editores y expertos culinarios.

El estudio destacó la calidad, diversidad y accesibilidad de la oferta culinaria limeña, que superó a ciudades de reconocido prestigio gastronómico como Bangkok, Ciudad de México, Londres y Barcelona. Además, Lima obtuvo una de las mejores calificaciones en relación calidad-precio, convirtiéndose en la ciudad más asequible del listado para disfrutar de una experiencia gastronómica.

Prestigio

El reconocimiento llega en un momento de gran proyección para la cocina peruana, impulsada por restaurantes de renombre internacional, como Maido, y por la revaloración de ingredientes andinos, amazónicos y marinos que distinguen su identidad culinaria.

La constante apertura de nuevos establecimientos y la creatividad de sus chefs mantienen a Lima como un referente mundial.

Este nuevo logro fortalece la imagen del Perú como destino turístico y gastronómico, un sector que genera miles de empleos y atrae cada año a miles de visitantes.