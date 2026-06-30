La madrugada de este martes 30 de junio, San Juan de Miraflores fue escenario de un nuevo ataque contra empresas de transporte. El hecho, presuntamente relacionado con el sicariato y bandas de extorsión, dejó como saldo una persona fallecida.

Latina Noticias informó que un vigilante de la empresa La Unidad de Villa, encargado del monitoreo de cámaras de seguridad, fue atacado a balazos cerca de la 1:50 de la madrugada.

El ataque se registró en el cuarto de vigilancia de las cámaras de seguridad, donde el piso del ambiente quedó cubierto de sangre, según el reporte. El hecho ocurrió en el sector 1 de San Juan de Miraflores.

El fallecido fue identificado como Willy Huamán San Jorge.

De acuerdo con dicho medio, los trabajadores de la empresa se mostraron muy asustados tras el ataque, pero aun así tuvieron que salir a trabajar para mantener a sus familias.

Asimismo, varios choferes de la empresa también trabajan como cobradores, lo que incrementa su exposición frente a los ataques de las bandas extorsivas.

Un chofer, que prefirió el anonimato, señaló que estarían pagando cupos en San Juan de Miraflores y en el Callao.